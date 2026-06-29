Cáritas lança campanha de recolha de alimentos

A Cáritas Diocesana do Funchal dá início hoje à sua Campanha Vale de Recolha de Alimentos, uma iniciativa solidária que decorre até ao próximo dia 5 de Julho de 2026 em todas as superfícies Pingo Doce da ilha da Madeira e do Porto Santo.

Sob o mote "Um grande gesto por uma grande causa", a campanha convida os clientes a contribuírem com a doação de bens alimentares de primeira necessidade junto às caixas de pagamento.

O funcionamento é simples e acessível a todos. Nas caixas dos supermercados participantes estarão disponíveis vales que permitem aos clientes adquirir e doar, no próprio momento da compra, produtos como feijão manteiga, leite meio gordo, salsichas, macarrão e arroz agulha, géneros essenciais que se destinam às famílias apoiadas pela Cáritas.

Os valores dos vales poderão estar sujeitos a alterações de acordo com as campanhas em vigor nas lojas, importa referir.

A iniciativa reveste-se de especial importância para a continuidade da missão da organização, que intervém junto das populações mais vulneráveis do arquipélago.

A Cáritas Diocesana do Funchal apela ao apoio de todos, lembrando que cada vale adquirido representa um contributo concreto para quem mais precisa. A campanha conta com a parceria do Pingo Doce e o apoio gráfico da Nexta Print.