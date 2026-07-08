CMF alerta para interrupção do abastecimento de água em Santo António

A Câmara Municipal do Funchal informa que, amanhã, 9 de Julho, por motivos de intervenção na rede de distribuição de água, se torna necessário interromper o fornecimento do abastecimento de água na zona do Caminho da Ladeira – Santo António.

Segundo nota à imprensa, esta interrupção, no Caminho da Ladeira e a partir da porta 95, terá a duração prevista de seis horas.

De igual modo, mas já no dia 14 e pelas mesmas razões e duração, a interrupção do abastecimento de água, acontece, igualmente em Santo António, na zona do caminho dos Três Paus à Viana.

Serão estes os arruamentos afectados: Caminho dos Três Paus à Viana; Vereda do Passado; Vereda dos Três Paus; Escadinhas dos Três Paus; Impasse dos Três Paus; Travessa da Viana; Impasse da Viana e Vereda da Viana.

A CMF informa "as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis".