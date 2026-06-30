Autarquia alerta para interrupção do abastecimento de água na zona alta de Santa Maria Maior

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a um rebentamento da rede de adução a um dos reservatórios municipais, se tornou necessário proceder, hoje, à interrupção do fornecimento de água em vários arruamentos.

São eles: Caminho do Palheiro Ferreiro; Travessa do Lombo da Quinta; Vereda Do Lombo da Quinta; Caminho das Pedras até ao 26; Travessa das Pedras; Estrada da Boa Nova 163 até 181; Beco da Lealdade; Travessa do Clube 1º Maio; Caminho do Palheiro desde a Rua das Murteiras; Rua Solar Boa Nova; Estrada do Aeroporto, Centro de Inspeções; Rua do Canto do Muro; Rua Nova do Canto do Muro; Travessa do Farrobo; Ladeira Do Farrobo de Baixo; Travessa do Farrobo de Baixo; Caminho Velho da Igreja (São Gonçalo); Beco do Largo da Fonte e Caminho da Bica de Pau até a porta 22.

De acordo com a autarquia, "as equipas de reparação de redes já estão a diligenciar todos os esforços para resolver o problema, tendo esta intervenção uma duração estimada de 10h00".