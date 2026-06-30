António Raminhos junta-se ao projecto #Vibes4U NoDrugs

O humorista António Raminhos é o mais recente rosto do projecto de prevenção no contexto recreativo nocturno, #Vibes4U NoDrugs, promovido pela Direcção Regional da Saúde da Madeira, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências.

Integrada nas iniciativas de prevenção desenvolvidas durante o Verão, o projecto pretende sensibilizar os jovens para a adopção de comportamentos saudáveis e para a prevenção do consumo de substâncias psicoactivas, estando presente nas principais festas, arraiais e festivais da RAM.

No vídeo divulgado, António Raminhos deixa uma mensagem simples e descontraída, sublinhando que, para aproveitar a noite, não é preciso beber. O humorista incentiva os jovens a divertirem-se com responsabilidade, fazendo escolhas conscientes e evitando os excessos.

A colaboração do humorista insere-se na estratégia do projecto #Vibes4U NoDrugs de envolver personalidades públicas na promoção de mensagens positivas junto da população jovem, contribuindo para reforçar a literacia em saúde e a prevenção dos comportamentos de risco. O vídeo está disponível nas plataformas digitais e institucionais da Direcção Regional da Saúde e do projecto #Vibes4U NoDrugs.