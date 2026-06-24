Zonas altas de Santo António com corte de água

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a um rebentamento na rede geral de abastecimento de água, parte do Caminho da Barreira, bem como a Estrada da Eira do Serrado, o Vasco Gil e ainda o Caminho dos Três Paus à Viana encontram-se sem abastecimento de água.

Os trabalhos de reparação vão ser realizados esta manhã com a duração prevista de seis horas, acrescenta a autarquia.

E informa ainda que a 'Águas do Funchal' fará "o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção" e procederá "à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", garante.