Professores da Escola de Santo António e Curral das Freiras em mobilidades Erasmus

Seis docentes da Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras vão participar, entre os dias 29 de Junho e 17 de Julho, em mobilidades Erasmus, para frequentarem cursos estruturados, focados na temática da Inteligência Artificial: 'Integrating AI in the Classroom with Critical Thinking' (em Praga); 'Inclusive Teaching with Artificial Intelligence' (em Dublin); e 'There is an IA for That' (em Atenas).

Segundo explica a escola, esta iniciativa insere-se no projecto EVA (Erasmus na Escola, uma Vida a Aprender), que o estabelecimento de ensino está a dinamizar, e que já possibilitou visitas preparatórias, três mobilidades em regime de Job Shadowing em Kamnik (Eslovénia) e um intercâmbio entre professores e alunos com uma Escola de Arbresle (Lyon, França).

"A Escola tem debatido a presença desta realidade em contexto escolar, pelo que se torna necessário capacitar professores para estas temáticas, no sentido de percepcionar de que forma podem ser um utensílio poderoso na aquisição de conhecimentos, nas aprendizagens e no desenvolvimento de competências dos alunos", termina o comunicado de imprensa.