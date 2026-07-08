Centro de Investigação Dra. Maria Isabel Mendonça volta a ser distinguido no Congresso Nacional de Medicina Interna

O Centro de Investigação Dr.ª Maria Isabel Mendonça (CIMIM), integrado no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), voltou a ser distinguido a nível nacional, pelo segundo ano consecutivo, ao receber o prémio de Melhor Trabalho de Investigação no 32.º Congresso Nacional de Medicina Interna, realizado no Algarve.

Coordenado por Isabel Mendonça e Ana Célia Sousa, o CIMIM apresentou, neste congresso, sete trabalhos de investigação desenvolvidos em colaboração com o Serviço de Medicina Interna do SESARAM, cujas apresentações estiveram a cargo dos médicos internos daquele serviço.

Segundo nota à imprensa, entre os trabalhos submetidos, dois foram seleccionados para integrar uma sessão específica dedicada às candidaturas a prémio, evidenciando a qualidade científica da investigação desenvolvida.

A distinção foi atribuída ao trabalho 'A importância da genética no desenvolvimento da insulinorresistência', apresentado por Cláudia Sousa, que conquistou o prémio de Melhor Trabalho de Investigação do congresso.

A relevância desta distinção ganha ainda maior expressão tendo em conta a dimensão do evento, onde foram apresentados 1145 trabalhos científicos provenientes de hospitais de todo o país e de várias Faculdades de Medicina nacionais.

Por fim, a mesma nota refere que este reconhecimento reforça o papel do Centro de Investigação Dr.ª Maria Isabel Mendonça no desenvolvimento da investigação clínica no SESARAM e evidencia o elevado nível científico do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, amplamente reconhecido pela comunidade médica e científica em eventos nacionais e internacionais.