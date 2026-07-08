'10 dias, 10 Chefes' com datas já esgotadas

A procura pela experiência gastronómica '10 Dias, 10 Chefes', integrada na 39.ª Semana Gastronómica de Machico, já se faz sentir, com vários lugares a ficarem esgotados.

A autarquia informa que as sessões protagonizadas pelos chefes João Luz e Gonçalo Trindade são, até ao momento, as mais procuradas, registando já uma elevada adesão e com os bilhetes já todos vendidos.

Também as restantes noites gastronómicas, que irão reunir diferentes chefes convidados ao longo de 10 dias, estão a despertar grande interesse por parte do público, com os lugares a serem reservados a um ritmo significativo.

"De modo a garantir o seu lugar nesta nova aposta, a Autarquia de Machico alerta todos os interessados a garantirem atempadamente a sua presença nestas experiências únicas, através da aquisição dos bilhetes junto da receção da Camara Municipal", refere a nota.

A iniciativa promete proporcionar momentos exclusivos à mesa, através de menus especialmente concebidos por cada chef participante, numa celebração da criatividade, dos sabores e da excelência gastronómica que caracteriza a Semana Gastronómica de Machico.