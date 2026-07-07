Sarau de Ginástica de Santa Cruz junta 150 participantes nos dias 10 e 11 de Julho

O Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Cruz será o palco do XIII Sarau de Santa Cruz, que se realiza nos dias 10 e 11 de Julho. As sessões decorrem pelas 21 horas e juntam 150 participantes, dos quais 90 atletas, 40 encarregados de educação e 20 professores.

'Ecos do Erro: Medusa' é o tema que inspira o evento, dando voz a uma figura tantas vezes julgada, silenciada e reduzida ao erro. "Entre o mito e a realidade, este espectáculo convida-nos a olhar para além da aparência e a reflectir sobre o peso do preconceito, da exclusão, da dor e da revolta — mas também sobre a força da transformação, da aceitação e da liberdade", aponta a organização.

O espectáculo é organizada pelo Clube Desportivo Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, que transforma meses de trabalho num espectáculo aberto à comunidade, onde a ginástica se cruza com a arte, a emoção e a reflexão.

"Mais do que um sarau, esta é uma história sobre Medusa. E, no fundo, talvez seja também uma história sobre todos nós", reflecte o clube.

Os bilhetes já estão disponíveis junto dos atletas e organização do evento. As portas do pavilhão abrem pelas 20h30.