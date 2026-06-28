Investimento na saúde sobe 10% é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Instituto movimentou mais de 505 milhões em 2025, com reforço do financiamento ao SESARAM, medicina privada e à comparticipação de medicamentos.

Vespa invasora instala-se na Madeira é outro dos destaques. Espécie exótica, detectada no Funchal, é um registo inédito na Região e poderá ameaçar o equilíbrio dos ecossistemas insulares. Projecto do patagarro chega à National Geographic.

Nota ainda para: Bombeiros madeirenses ficam em terra. Região pressiona Lisboa para disponibilizar um terceiro voo militar e integrar a missão de socorro na Venezuela.

Para ler também: Livro de homenagem a Eugénio Perregil lançado no parlamento britânico.

Por fim, Summer Opening esgota principais passes.

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