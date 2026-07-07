Evacuação de doente do Porto Santo

A Força Aérea Portuguesa realizou uma missão de evacuação médica de um doente do Porto Santo que necessitava de cuidados de saúde diferenciados.

A operação foi assegurada por um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – “Pumas”, que efectuou o transporte urgente entre ilhas do arquipélago da Madeira.

A missão, concluída com sucesso, foi divulgada ontem pela conta oficial da Força Aérea Portuguesa.