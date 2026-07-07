Evacuação de doente do Porto Santo
Força Aérea realizou transporte urgente para cuidados médicos diferenciados
A Força Aérea Portuguesa realizou uma missão de evacuação médica de um doente do Porto Santo que necessitava de cuidados de saúde diferenciados.
A operação foi assegurada por um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – “Pumas”, que efectuou o transporte urgente entre ilhas do arquipélago da Madeira.
A missão, concluída com sucesso, foi divulgada ontem pela conta oficial da Força Aérea Portuguesa.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo