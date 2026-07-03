Exposição '(In)fluxo' inaugurada no Porto Santo

Foi inaugurada esta tarde, na Sala de Exposições dos Paços do Concelho do Porto Santo, a exposição itinerante '(In)fluxo', uma mostra que reúne obras de vários artistas e integra as comemorações dos 10 anos do Museu de Arte Contemporânea da Madeira e dos 50 anos da Autonomia da Região.

Na cerimónia de inauguração, o director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, destacou que esta iniciativa resulta de uma aposta do Governo Regional e da Direção Regional da Cultura em descentralizar a oferta cultural.

"Foi uma aposta do Governo Regional e da Direcção Regional da Cultura poder trazer ao Porto Santo diferentes exposições que acontecem na ilha da Madeira", disse.

O responsável sublinhou ainda que a exposição permite dar a conhecer uma importante aquisição efectuada pelo Governo Regional à colecção de Maria Eugénia e Francisco Garcia, enriquecendo o acervo do Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Esta é uma forma de o Governo mostrar uma aquisição que fez à família, enriquecendo o espólio do Museu de Arte Contemporânea da Madeira. No ano em que comemoramos os 10 anos do museu, no MUDAS, e os 50 anos da Autonomia, nada faria mais sentido do que levar esta coleção para fora da ilha da Madeira através da iniciativa '(In)fluxos'". Medeiros Gaspar

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, agradeceu a todos os que contribuíram para a realização da iniciativa e pela inclusão da ilha no circuito cultural regional.

"Quero agradecer a todos aqueles que tornam isto possível e que incluem o Porto Santo na rota daquilo que é a divulgação cultural, através de exposições, eventos musicais e outras iniciativas", referiu.

O autarca destacou ainda a parceria entre o município e a Direcção Regional da Cultura, considerando que a colaboração tem permitido potenciar os recursos disponíveis.

"Só é possível fazer este trabalho através da colaboração entre a Direcção Regional da Cultura e o Município. Com os meios que temos, conseguimos concretizar iniciativas importantes e, trabalhando em conjunto, conseguimos fazer muito mais", salientou.

A exposição '(In)fluxo' apresenta obras de diferentes artistas e estará patente na Sala de Exposições dos Paços do Concelho do Porto Santo até ao mês de Setembro.