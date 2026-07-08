Livro assinala 50 anos de Autonomia através de pessoas e números

'50 Anos da Autonomia – Testemunhos e Número' é uma edição da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), produzida no âmbito da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 Anos da Autonomia da Madeira.

Mais do que uma publicação comemorativa, o livro constitui um retrato da evolução da Região ao longo de cinco décadas de Autonomia, conjugando a memória de quem ajudou a construir esse percurso com os indicadores estatísticos que documentam as profundas transformações económicas, sociais e territoriais registadas desde 1976.

A apresentação da obra decorrerá amanhã, pelas 17 horas, na Quinta Magnólia, e contará com intervenções do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do presidente da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 Anos da Autonomia da Madeira, João Cunha e Silva, e do director regional de Estatística, Paulo Vieira.

A obra organiza-se em dois grandes eixos complementares: os testemunhos e os números.

Em nota enviada pela Presidência é explicado que a primeira parte reúne reflexões, ensaios e depoimentos que ajudam a compreender a construção da Autonomia e o impacto que teve no desenvolvimento da Madeira.

Abre com uma nota introdutória do presidente da Comissão Executiva, seguindo-se o ensaio do professor Paulo Miguel Rodrigues, 'Para a História da Autonomia da Madeira', dedicado ao período compreendido entre o 25 de Abril de 1974 e a instalação dos órgãos de governo próprio, em 1 de outubro de 1976.

A publicação inclui ainda uma linha cronológica com os principais acontecimentos que marcaram cada um dos cinquenta anos de Autonomia.

Um dos capítulos reúne os presidentes do Governo Regional, apresentando um excerto do discurso de tomada de posse do primeiro presidente, Eng.º Ornelas Camacho, bem como textos originais do antigo presidente Alberto João Jardim e do actual presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Segue-se um capítulo dedicado aos presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, com excertos de discursos de Emanuel Rodrigues, Nélio Mendonça e Miguel Mendonça, aos quais se juntam textos inéditos de Tranquada Gomes, José Manuel Rodrigues e Rubina Leal.

A obra integra igualmente os testemunhos de 50 personalidades ligadas a 17 áreas fundamentais para o desenvolvimento da Região, entre as quais ambiente, território, população, educação, cultura, desporto, saúde, economia, agricultura, pescas, energia, transportes, turismo, ciência e tecnologia e justiça.

São contributos de protagonistas da vida autonómica, investigadores e especialistas que ajudam a interpretar as principais mudanças ocorridas ao longo destas cinco décadas.

A segunda parte da publicação é dedicada à evolução estatística da Região. Através de indicadores que acompanham, total ou parcialmente, o período autonómico, o livro documenta a transformação da Madeira em múltiplas áreas, associando a cada conjunto de dados uma breve análise interpretativa e uma infografia concebida para facilitar a leitura da evolução registada.

A publicação encerra com uma nota institucional da Direção Regional de Estatística da Madeira, os agradecimentos às entidades e autores envolvidos e um conjunto de fotografias representativas dos vários municípios da Região.