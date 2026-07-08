"Alguém virou as costas ao Porto Santo", diz Miguel Castro

O Complexo Desportivo José Lino Pestana foi construído mesmo junto à casa dos pais de Miguel Castro. O deputado do CH, natural do Porto Santo, recordou os tempos em que não havia espaços desportivos na ilha e destacou o papel de José Lino Pestana na dinamização do desporto.

Miguel Castro não tem dúvidas de que "alguém virou as costas ao Porto Santo" e exige que se tomem medidas para recuperar um complexo desportivo que permitiu aos jovens praticar futebol.

Uma intervenção que mereceu o aplauso do JPP, partido proponente do projecto de resolução.