Microsismo registado ontem a Noroeste do Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou um sismo de magnitude 1.3 na escala de Richter, ocorrido ontem, dia 1 de Julho, pelas 19h42 (hora UTC), numa zona de mar a noroeste da ilha do Porto Santo.

De acordo com os dados do IPMA, o epicentro localizou-se a uma profundidade de 15 km.

Tratou-se de um microsismo, classificação atribuída a eventos sísmicos de magnitude inferior a 2.0, que se caracterizam por libertar muito pouca energia e que, regra geral, não são sentidos pela população, sendo apenas detectados pelos equipamentos sismográficos.

Importa frisar que a Região no seu todo situa-se numa área de actividade sísmica moderada, registando com regularidade eventos desta magnitude, associados à dinâmica geológica do designado 'Madeira Rise', sendo que este tipo de ocorrências é considerado normal e não indicia, por si só, risco acrescido para a população.