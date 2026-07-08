Há 62 anos era inaugurado o Aeroporto do Funchal

"Se há dias que de antemão se pode prever que ficarão na história de uma terra, o de hoje é certamente um deles." Foi desta forma que o Diário de Notícias da Madeira assinalou, há 62 anos, a inauguração do Aeroporto do Funchal.

A abertura da infra-estrutura aeroportuária marcou um momento decisivo para a Região, ao estabelecer uma ligação aérea directa entre a Madeira e o resto do mundo. "Finalmente, chegamos ao limiar da época, por todos ansiada, em que a Madeira ficará a menos de duas horas de Lisboa, a mais algumas das grandes capitais da Europa, sem transportes de barco, sem as contingências grandemente problemáticas do estado do mar", podia ler-se na reportagem publicada na edição desse dia.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do então Presidente da República, Américo Tomás, integrando também a comitiva oficial o ministro do Ultramar, comandante Peixoto Correia, e o ministro das Comunicações.

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