Santa Cruz com trabalhos contínuos de criação e manutenção das faixas de segurança

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, e o vice-presidente João Aragão acompanharam hoje, no terreno, os trabalhos contínuos de criação e manutenção das faixas de segurança, juntamente com o Serviço Municipal de Protecção Civil.

Estas intervenções são fundamentais para a prevenção de incêndios rurais, contribuindo para a proteção das populações, das habitações, das infraestruturas e do património natural do concelho. O Município de Santa Cruz apela igualmente à colaboração de todos os proprietários, recordando que a limpeza regular dos terrenos é essencial para reduzir o risco de incêndio. Cada proprietário tem um papel importante nesta missão, ajudando a proteger pessoas, bens e o ambiente. A prevenção começa com o contributo de todos Câmara de Santa Cruz