Galeria Anjos Teixeira promove sessão sobre romance 'Na linha da probreza'

No dia 23 de Julho, às 19h, a Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus nº 12, no Funchal, promove uma sessão pública, na qual intervirá o Pe. José Luís Rodrigues, sobre a narrativa acerca da Igreja Católica que prevalece na literatura, designadamente, no romance 'Na linha da pobreza'.

No âmbito da programação 'História com estórias', da Galeria Anjos, a propósito dos '50 anos da Autonomia', esta iniciativa pretende dialogar sobre o lugar simbólico e político da religiosidade na Madeira. Em nota enviada, a Galeria Anjos Teixeira pretende, a partir do mais recente livro de Hugo Amaro, abordar o quanto e o como as crenças moldam a organização social, a ética e as estruturas de poder.

Através da programação 'História com estórias' a Galeria Anjos Teixeira está a dinamizar o debate sobre a construção de memória colectiva e acerca de factores que moldam identidades, cruzando conceitos como os de cultura, património, temporalidade e historicidade.

O Pe. José Luís Rodrigues é Padre da Diocese do Funchal e é Pároco de São José.

Esta iniciativa é pública e de acesso gratuito para todos os interessados em participar.