Isabel Góis vai jogar na Roménia no CSM IASI 2020

A andebolista internacional madeirense Isabel Góis, vai jogar a partir de 2026/2027 na Roménia ao serviço do CSM IASI 2020, clube da 1.ª Divisão daquele país. Isabel Góis com 30 anos, vestiu a camisola do Madeira Andebol SAD nas últimas quatro temporadas, tendo anteriormente actuado na Liga da Alemanha, duas épocas ao serviço do Neckarsulmer e outras duas temporadas, no Union Halle.

Antes já havia vestido a camisola do Madeira Andebol SAD durante seis temporadas. Em Portugal continental, representou ainda o Alavarium. Isabel Góis iniciou a prática do Andebol na Camacha em 2004. Segue-se agora a terceira aventura fora de Portugal.

Como curiosidade, Isabel Góis vai ser orientada pela portuguesa Ana Seabra, ex-treinadora do Guardés. Ana Seabra, relembre-se, também jogou com as cores do Madeira Andebol SAD.