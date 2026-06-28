15 novos recrutas reforçam Bombeiros Sapadores de Santa Cruz

Teve lugar este domingo, 28 de Junho, o compromisso de honra de mais 15 novos recrutas, que reforçam o efectivo humano dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, destacou que este é um momento de celebração para Santa Cruz e, simultaneamente, de compromisso: dos jovens que abraçam a missão de servir e prestar socorro à população e do executivo municipal, que continua a materializar o investimento na protecção civil, uma das suas áreas prioritárias.

Recordou que os 15 novos recrutas juntam-se aos 24 que juraram compromisso no ano passado, e que vieram colocar fim a cerca de 26 anos, durante os quais não houve qualquer renovação do efetivo de socorro de Santa Cruz. “Estes jovens são a face visível de um trabalho sério e comprometido e que coloca ponto final a uma inércia histórica na proteção civil municipal”, vincou.

A autarca sublinhou que o concelho dispõe agora de um corpo de sapadores preparado para responder aos desafios do socorro e da prevenção, assegurando à população uma intervenção mais profissional, reforçada e dotada de meios e equipamentos que têm vindo a ser continuamente modernizados. Acrescentou que este reforço do efectivo integra um percurso de investimento sem precedentes na proteção civil municipal, traduzido na aquisição de equipamentos, na melhoria das instalações e na valorização das carreiras dos profissionais.

Élia Ascensão referiu que, só nos últimos anos, o investimento realizado ascende a mais de três milhões de euros, abrangendo a aquisição de equipamentos e viaturas multifunções, a instalação de uma nova Central de Despacho, a empreitada de requalificação do interior do Quartel dos Bombeiros, a compra de equipamento de resgate e de equipamentos de proteção individual.

A presidente da Câmara recordou que, no Dia do Concelho, anunciou um novo ciclo de investimento, planeamento e gestão do território, sustentado por instrumentos com efeito multiplicador na atração de investimento, na habitação, na valorização dos espaços urbanos e da frente-mar, bem como numa gestão moderna orientada para a sustentabilidade ambiental, a mobilidade e a segurança.

“Todas estas frentes são exemplo da forma como temos gerido a autarquia, com uma atitude atenta às necessidades da população, e aos desafios do presente e do futuro. O resto, a dialética política, as críticas infundadas, os comunicados de imprensa a colocar em causa o trabalho feito, nada disso contará ou fará história à medida que a obra for surgindo. Sei que o povo sabe distinguir o trigo do joio, que é o mesmo que dizer o trabalho sério do barulho persistente e vazio”, realçou.