Conservatório acolhe lançamento oficial na Madeira do ‘I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia’

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode acolhe, esta terça-feira, dia 7 de Julho, às 15h00 (Salão Nobre), a cerimónia de lançamento oficial na Madeira do ‘I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia’, uma iniciativa que pretende reforçar a cooperação entre a Madeira, as Canárias, Cabo Verde e os Açores na promoção de respostas conjuntas aos desafios que afetam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Este fórum pretende afirmar-se como um espaço de referência para a troca de experiências, produção de conhecimento e promoção de políticas públicas que contribuam para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes da Macaronésia.

Depois da sua criação na Cidade Velha, Cabo Verde, e da apresentação oficial nas Canárias, o Fórum chega agora à Madeira, consolidando o percurso de construção de uma aliança macaronésica orientada para a partilha de conhecimento, a cooperação institucional e a preparação do primeiro ‘Livro Branco da Infância Vulnerável da Macaronésia’.

A sessão é inaugurada por Paola Andrea Lozano Modesto, diretora da Maena Esencia e secretária técnica permanente do I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia, que apresenta a evolução do projecto, o roteiro previsto até 2030 e a importância de criar uma plataforma estável de cooperação entre administrações públicas, entidades sociais, universidades, profissionais, organizações e empresas comprometidas com esta área.

Na sua intervenção, Paola Andrea Lozano Modesto destacará ainda a importância de envolver famílias, crianças e adolescentes neste processo, sublinhando que as suas vozes serão essenciais para a construção do futuro Livro Branco.

O encontro reúne representantes institucionais e sociais dos diferentes territórios da Macaronésia, refletindo o carácter colaborativo e multidisciplinar desta iniciativa.

Pelas Canárias, participam Amado Carballo, conselheiro dos Direitos Sociais, Bem-Estar Social e Dignidade Pessoal do Cabildo de El Hierro; Antonia María Pérez Pérez, directora-geral de Programas de Assistência do Serviço de Saúde das Canárias, em representação da Direcção-Geral de Saúde do Governo das Canárias; Emma Colao, diretora do Observatório dos Direitos Sociais das Canárias; Verónica Polegre, presidente da Associação Anchieta; e Elisabet Moreno Melián, responsável pela Área de Prevenção e Juventude da Fundação Yrichen.

Em representação da Madeira, intervêm Susana Gramilho, cônsul honorária de Cabo Verde na Madeira, e Marília Silva, em representação da APPDA Madeira, entidade de referência no acompanhamento de pessoas com perturbações do desenvolvimento e das suas famílias.

De Cabo Verde, participam Carlos Pires Ferreira, assessor da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, município onde nasce o Fórum e sede fundadora desta iniciativa, e Denise Resende, coordenadora nacional para a Defesa e Proteção da Infância e da Juventude da Aldeias Infantis SOS Cabo Verde, organização que integra o processo de cooperação desde o seu início.

Segundo nota à imprensa, a realização desta cerimónia na Madeira representa mais uma etapa na afirmação do Fórum como plataforma permanente de cooperação entre os quatro arquipélagos. O próximo passo será a activação oficial nos Açores, seguindo-se a realização do ‘I Fórum Internacional da Infância Vulnerável da Macaronésia’, em Cidade Velha, Cabo Verde, onde prosseguirão os trabalhos para a elaboração do Livro Branco.