Portugal e Ronaldo com apoio em Arlington mas longe da euforia de Toronto

Portugal, e sobretudo Cristiano Ronaldo, vão voltar a contar com muito apoio nas bancadas do Estádio AT&T, em Arlington, para o duelo com a Espanha, nos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, mas longe da euforia de Toronto.

A seleção portuguesa enfrenta hoje a Espanha à procura de um lugar nos quartos de final do Mundial2026, num jogo com início marcado para as 14:00 locais (20:00 em Lisboa).

No exterior do estádio, localizado em Arlington, nos Estados Unidos, o ambiente é muito semelhante ao vivido em Houston nos dois primeiros jogos da fase de grupos, com muitos adeptos com camisolas de Portugal, essencialmente de Ronaldo, mas sem o ambiente eufórico vivido em Toronto, no Canadá.

Nessa partida dos 16 avos de final, em que Portugal bateu a Croácia, por 2-1, a forte comunidade lusa na cidade canadiana demonstrou um enorme apoio a Portugal, desde o hotel ao estádio, enchendo até as ruas junto ao local de treinos, com a esperança de ver os 'craques' portugueses.

No regresso ao Texas, perdeu-se muita da euforia vivida, como se comprova pelo exterior, com os adeptos a aguardarem para entrar no estádio em ambiente de tranquilidade, procurando resistir ao calor sufocante que já se regista pela manhã, com as temperaturas acima dos 30º.

Entre os adeptos, o vermelho da seleção portuguesa mistura-se com o vermelho espanhol, com muitas camisolas de Ronaldo, mas também casos curiosos, de adeptos que vestem a camisola do Real Madrid, antigo clube de Ronaldo, mas com o nome do capitão luso nas costas.

Entre os adeptos portugueses existe a crença no apuramento, apesar de esperarem uma melhor exibição de Portugal para fazer frente ao poderio da seleção espanhola, atual campeã europeia, mas que foi derrotada pela equipa das 'quinas' na final da Liga das Nações de 2025, num jogo decidido nos penáltis.

"Acho que Portugal vai jogar melhor e vai passar. Mas temos de jogar melhor, porque a Espanha tem muitos bons jogadores. É preciso mais entrosamento entre os nosso jogadores", disse à Lusa um adepto português que emigrou para Toronto muito jovem e que agora reside em Dallas.

Do lado espanhol, num hotel perto do estádio, existe a confiança de que este será o último jogo de Cristiano Ronaldo em Mundiais, mas ainda assim temem o dianteiro luso.

"Espanha vai ganhar e vai até ao fim, mas temos de ter muito cuidado com Portugal. Ronaldo pode decidir um jogo a qualquer momento e o Yamal não se dá muito bem com o Nuno Mendes", disse um adepto de 'nuestro hermanos', equipado rigor para a partida, com camisola, bandeira e cachecol.

A dimensão do jogo de hoje também se comprova pelo elevado número de elementos de comunicação social que vão marcar presença, que originaram mesmo longas filas no exterior para entrar no estádio, sendo na sua maioria espanhóis.

O jogo vai ser disputado no 'imponente' Estádio AT&T, habitual casa da equipa de futebol americano dos Dallas Cowboys, num recinto com capacidade para 94 mil adeptos e que vai estar fechado e climatizado, afastando o impacto do intenso calor do jogo.

O jogo entre Portugal e Espanha vai ser arbitrado inglês Anthony Taylor, com a equipa que seguir em frente a defrontar nos quartos de final o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bélgica, que também se enfrentam hoje, em Seattle.

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.