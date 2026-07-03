Madeira acolhe acto oficial de activação do I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia

A Região Autónoma da Madeira acolhe, no próximo dia 7 de Julho, o Acto Oficial de Activação da Madeira no âmbito do I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia, reforçando o compromisso dos arquipélagos da Macaronésia com a protecção das crianças e dos jovens em situação de vulnerabilidade.

A cerimónia terá lugar no Conservatório – Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode, no Funchal. A recepção às entidades convidadas está marcada para as 14h30, seguindo-se o início da sessão às 15 horas.

A iniciativa integra a folha de rota do I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia e assinala a adesão formal da Madeira como terceiro território a integrar este projecto de cooperação, que reúne a Madeira, as Canárias, Cabo Verde e, a partir de Setembro, os Açores. O objectivo passa pela criação de uma estratégia conjunta para responder aos desafios que afectam a infância e a adolescência na região macaronésica, promovendo a partilha de conhecimento, boas práticas e políticas públicas.

O processo culminará, em Novembro de 2026, com a realização da primeira edição do Fórum na Cidade Velha, no município da Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde. Classificada como Património Mundial da UNESCO, esta cidade será o palco do arranque de uma cooperação permanente entre os territórios envolvidos, que se estenderá até 2030 e terá como principal resultado a elaboração do Livro Branco da Infância Vulnerável da Macaronésia.