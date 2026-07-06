Madeira passa a ter duas equipas de militares a reforçar vigilância e prevenção de incêndios florestais

O Serviço de Proteção Civil da Madeira e o Exército assinaram hoje um protocolo de colaboração que prevê duas equipas de militares, num total de quatro operacionais e duas viaturas, para reforçar a vigilância e a prevenção de incêndios florestais.

Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia, a secretária regional da Proteção Civil, Micaela Freitas, indicou que este é o segundo ano consecutivo em que é assinado um protocolo com o Regimento de Guarnição N.º 3, destacando que este ano foi possível duplicar o número de meios.

"No ano passado, eram dois elementos e uma viatura, em 2026 nós contamos com duas viaturas e quatro operacionais", precisou.

A operação no terreno é coordenada pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).

A primeira equipa de patrulha já está no terreno desde quarta-feira e a segunda começa no dia 15 de julho, ficando ambas a operar até 30 de setembro.

A função dos militares é patrulhar o terreno e comunicar, através de equipamentos fornecidos pelo SRPC, em caso de registo de ignições.