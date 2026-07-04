Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira reforça contactos institucionais em Bruxelas

A Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira (APMM) participou, em Bruxelas, no encontro anual dos Grupos Consultivos Internos, promovido pelo Comité Económico e Social Europeu, a 2 de Julho.

A iniciativa reuniu organizações da sociedade civil de vários Estados-membros para debater o acompanhamento dos acordos comerciais da União Europeia, bem como temas relacionados com a sustentabilidade, o desenvolvimento económico, os direitos laborais e a participação da sociedade civil na construção das políticas europeias.

A associação esteve representada pela sua presidente, Susana Gramilho, na sequência de um convite dirigido à organização.

Durante a deslocação, foi também desenvolvida uma agenda institucional junto de diversas entidades europeias. Entre os encontros realizados destacou-se uma reunião com Cillian Lohan, presidente do Grupo III – Organizações da Sociedade Civil do Comité Económico e Social Europeu, na qual foram discutidas possibilidades de colaboração futura e apresentada uma proposta de projecto-piloto para a Macaronésia nas áreas da saúde pública, ambiente e sustentabilidade.

A agenda incluiu ainda reuniões na Direcção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia e com responsáveis do Programa Interreg MAC, permitindo aprofundar o conhecimento sobre os instrumentos europeus de cooperação territorial e as oportunidades de participação das organizações da sociedade civil.

A deslocação permitiu igualmente aprofundar a investigação de doutoramento que Susana Gramilho desenvolve sobre a cooperação territorial na Macaronésia, promovendo uma maior articulação entre investigação académica, políticas europeias e desenvolvimento regional.

Segundo a presidente da APMM, “esta participação constituiu uma oportunidade para conhecer melhor o funcionamento das instituições europeias, estabelecer contactos institucionais e identificar oportunidades de cooperação que possam contribuir para o desenvolvimento da Macaronésia e da Região Autónoma da Madeira”.

A Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira considera que esta participação representa um passo importante no aprofundamento do conhecimento sobre as políticas europeias e no reforço de relações institucionais relevantes para a concretização da sua missão.