Madeira acolhe Fórum Internacional sobre Segurança Alimentar e Literacia das Populações

O Fórum Internacional 'Segurança Alimentar Associada a Produtos de Pesca e Aquicultura e Literacia das Populações' realiza-se no dia 24 de junho, às 9h30, no Auditório do Museu de Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal.

Promovido no âmbito do projeto SANIFISH, o evento reúne especialistas nacionais e internacionais, investigadores, profissionais de saúde e representantes dos setores da pesca e da aquicultura para debater a segurança alimentar, a valorização do pescado e a promoção de escolhas alimentares informadas.

O programa inclui conferências e mesas-redondas dedicadas à cadeia de valor dos produtos da pesca e da aquicultura, bem como aos riscos e benefícios associados ao seu consumo. A iniciativa integra uma rede de cooperação internacional que envolve entidades de Portugal, Espanha e vários países africanos, promovendo a partilha de conhecimento científico e técnico nas áreas da segurança alimentar e da saúde pública.