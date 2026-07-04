Dinarte Fernandes reuniu-se com a cônsul-geral de Portugal em Londres

O autarca de Santana, Dinarte Fernades, está de visita à comunidade emigrante do Reino Unido e reuniu-se com a cônsul-geral de Portugal em Londres, Ana e Brito Maneira.

Dinarte Fernandes disse ao DIÁRIO que a diplomata se mostrou aberta ao estabelecimento de contactos com autarcas visando a resolução de possíveis situações provocadas ainda pelo Brexit e de outras situações sociais existentes na comunidade.

Apesar dos seus 10 meses em funções em Londres, Brito Maneira demostrou ter um profundo conhecimento da realidade da comunidade portuguesa e de forma especial da madeirense, destacando a sua capacidade de trabalho e empreendedorismo.

Uma das questões abordadas no encontro foi o aumento das proprinas para os estudantes portuguess em Inglaterra, fruto do Brexit, algo que espera ver resolvido em breve com o retomar do programa Erasmus, fruto da cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia.

O autarca de Santana ficou admirado com o número de atendimentos que o consulado de Londres realiza por dia, que são cerca de 500.

Dinarte Fernandes participa esta tarde na cerimónia de abertura da primeira edição do Madeira Festival, em Purley, organizado pelo emigrante natural da freguesia São Jorge.