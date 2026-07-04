Centenas participaram na primeira edição no Madeira Festival em Londres

Centenas de pessoas participaram, este sábado, no segundo dia da primeira edição do Madeira Festival, que decorreu em Purley, nos arredores de Londres.

Durante a tarde realizou-se uma cerimónia oficial que contou com a presença de diversas entidades britânicas e portuguesas, nomeadamente do Mayor de Croydon, Jason Perry, do Civic Mayor de Croydon, Mohammed Islam, do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, convidado de honra deste evento, da conselheira das Comunidades Portuguesas, Sandra Mano, do conselheiro das Comunidades Portuguesas, Pedro Xavier, e ainda dos organizadores - o Restaurante Farol, pertencente a Dinarte Freitas e Susana Freitas.

A cerimónia começou com a entoação dos hinos de Inglaterra e da Madeira, no âmbito das comemorações do Dia da Madeira e das Comunidades Madeirenses, seguindo-se um minuto de silêncio em memória das vítimas do sismo na Venezuela.

Na sua intervenção, Dinarte Fernandes afirmou sair de Inglaterra “com o coração cheio”, destacando o espírito de comunidade da diáspora madeirense e o contributo dos emigrantes para a economia da Madeira e a afirmação da Região além-fronteiras. Referiu ainda que a ausência de “inveja negativa entre empresários” no Reino Unido deve servir de exemplo, defendendo uma “inveja saudável” baseada na melhoria contínua.

Ao longo da tarde, o autarca foi cumprimentado por vários conterrâneos. Ofereceu duas garrafas de vinho Madeira ao Mayor e ao Civic Mayor de Croydon e entregou a Medalha da Cidade de Santana ao empresário Duarte Nuno Freitas, organizador da primeira edição do festival, e natural da freguesia de São Jorge.

O evento contou com actuações de Miro Freitas, Roni de Melo, Vasco Freitas, Galáxia, Ernesto Macedo, Lúcia Macedo, Duo Madeirense e do Grupo de Folclore Tradições de Portugal.

Foi um dia muito agradável, que na companhia de música e gastronomia madeirense, serviu para juntar centenas de emigrantes que assim recordaram, de modo alegre e efusivo, a sua terra natal.