Tiago Sena acarinhado pela multidão no Madeira Festival em Londres

O artista madeirense Tiago Sena, natural de Santana, actuou esta tarde com a sua banda pela primeira vez no Reino Unido, na primeira edição do Madeira Festival.

O público presente, desde emigrantes madeirenses a emigrantes continentais e muitos britânicos, acarinhou o artista e aplaudiu o repertório apresentado no evento.

Tiago Sena disse ao DIÁRIO: “Tocar no Madeira Festival foi uma experiência maravilhosa e já estou com saudades de tudo aquilo que vivi aqui. Estou genuinamente emocionado pela forma como a comunidade madeirense em Londres se une e é capaz de criar um evento desta dimensão, para poder sentir um bocadinho da Madeira e de Portugal no sítio para onde escolheram vir e construir a sua vida”.

O músico diz que “o Farol e toda a organização foram irrepreensíveis e fizeram com que nos sentíssemos totalmente em casa, com as melhores condições para fazermos o nosso trabalho”. “Comida, bebida e muita música com sabor a casa, com um cartaz recheadíssimo de artistas regionais. Foi a minha primeira experiência nas comunidades e estou muito grato ao Restaurante O Farol, através do Dinarte Freitas e da Susana Freitas, por esta oportunidade de trazer um pouco de pop/rock ao Madeira Festival, acompanhado de grandes amigos no palco: o Alejandro Lopes, o Gonçalo Sousa, o Pedro Temtem e o Emanuel Inácio. Já mal posso esperar por voltar e voltar a sentir esta energia”, adianta.

Neste festival participaram mais de 50 artistas, entre músicos madeirenses e três grupos de folclore. O evento serviu ainda para divulgar a gastronomia, o artesanato e as bebidas madeirenses, com destaque para o Vinho Madeira e a poncha, com a presença de Paulo Santos, da Poncha de São Vicente, que preparou a bebida no local.

O evento contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, como convidado de honra.