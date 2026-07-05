João Egídio homenageado no Madeira Festival em Londres

A organização da primeira edição do Madeira Festival, em Purley na Inglaterra, homenageou o decorador madeirense, João Egídio, natural de São Jorge.

João Egídio foi convidado para decorar o palco da primeira edição do Maderia Festival que decorreu durante três dias no qual participaram várias centenas de emigrates da comunidade portuguesa sendo a sua maioritariamente madeirense.

A organização fez questão de apresentar ao público presente e homenagear o decorador madeirense que durante 45 anos da função pública decorou vários palcos de diversos certames realizado na Região Autônoma da Madeira.

João Egídio é conhecido pela comunidade emigrante pelo seu trabalho realizado mais concertante na Festa da Flor da Madeira, com o carro de abertura e também do Carnaval.

João Egídio disse ao DIÁRIO que está foi a primeira vez que decorou um palco de um evento para a comunidade madeirense no Reino Unido.

Acrescentou que se sentiu honrado pelo convite e, ainda por cima, "o Madeira Festival em Londres foi organizado por um conterrâneo meu, da freguesia de São Jorge".