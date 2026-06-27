Festival do Atlântico ilumina agenda de sábado na Madeira

O Festival do Atlântico encerra este sábado, 27 de Junho, com um dos momentos mais aguardados do cartaz cultural do verão madeirense: o espectáculo piromusical “Cores de Portugal”, que assinala o fecho oficial da edição de 2026.

O espectáculo acontece, às 23h30, na baía do Funchal e marca o encerramento simbólico de quase um mês de programação dedicada à música, ao fogo-de-artifício e à animação cultural em vários pontos da Região.

Este momento final volta a reunir milhares de pessoas junto à frente-mar e encostas da cidade, num dos cenários mais emblemáticos do arquipélago.

Cores de Portugal encerram Festival do Atlântico O vencedor do Concurso de Fogo-de-Artifício será conhecido este sábado.

A agenda deste sábado fica ainda marcada por programação intensa e diversificada, que cruza cultura, ambiente, desporto, festividades populares e eventos de dimensão internacional.

Tome nota:

08h00 – 09h00 Chegada do mega iate ATTESSA IV ao Funchal

09h00 -16h00 I Arraial Ornitológico da Madeira

Paiol Militar do Funchal

10h00 Projecto Erasmus+: Acção de limpeza costeira e sensibilização ambiental

Praia Formosa

Jovens europeus realizam acção de limpeza costeira na Praia Formosa Mais de 40 jovens da Madeira, Portugal continental, Alemanha, Polónia, Lituânia e Roménia reúnem-se este sábado, dia 27 de Junho, na Praia Formosa, para uma acção de limpeza costeira e de sensibilização sobre os impactos ambientais da indústria da moda ultrarrápida.

14h30 - 17h00 Palestra “O Grito Silencioso dos Cuidadores”

Museu da Electricidade da Madeira – Casa da Luz

16h00 1.ª edição das Conferências Paulo Martins (The Left / Bloco de Esquerda Madeira)

Tema: 50 anos da Autonomia

Oradores: Catarina Martins, Guida Vieira, Bernardo Martins, Henrique Sampaio

Hotel Porto Santa Maria

Conferências Paulo Martins juntam especialistas para debater a autonomia As primeiras Conferências Paulo Martins realizam-se este sábado, 27 deJunho, às 16 horas, no Hotel Porto Santa Maria, no Funchal, para debater a autonomia nos 50 anos das primeira eleições legislativas.

18h00 Encerramento e entrega de prémios do CMAS World Cup Underwater Photography & Video

Hotel Vila Galé Santa Cruz

Desporto

09h30 – 19h00 37.ª Volta à Madeira Classic Rally

Etapas entre Funchal, Porto Moniz e Porto da Cruz

00h30 Mundial 2026: Jogo Colômbia vs Portugal na FAN ZONE DIÁRIO

Largo da Restauração

Portugal realiza último treino antes do jogo com Colômbia A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes da partida com a já apurada Colômbia, da terceira jornada do Grupo K do Mundial2026, com a luta pelo primeiro lugar em aberto.

Cultura, festas e tradições

20h00 Concerto comemorativo do 10.º aniversário do grupo D’Repente

Convidados: Francisco Aguilar e Slobodan Sarcevic

Cais do Carvão

Festas de São Pedro – Câmara de Lobos

Programação musical e etnográfica ao longo da tarde e noite

Destaques: cortejo “São Pedro Gonçalves Telmo”, queima do velho, atuações musicais e DJ sets

Festas de São Pedro – Ribeira Brava

Concertos de Roberto Jardim, João Vinagre e Fernando Daniel

Animação musical até de madrugada

Transmissão do jogo Colômbia x Portugal integrada na festa

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 27 de Junho, Dia Nacional do Guarda Prisional e Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas e Dia Internacional da Pessoa Surdocega:

1850 - É fundada a Associação dos Operários, primeira organização portuguesa de trabalhadores.

1892 - É assinado o contrato definitivo entre o Estado e a Companhia de Carris de Ferro de Lisboa.

1893 - Primeiro "crash" da Bolsa de Nova Iorque, Estados Unidos, depois da crise de 05 de maio, culmina recessão da economia norte-americana nos últimos quatro anos.

1905 - Revolta da tripulação do Potemkin, o mais poderoso navio de guerra russo, em Odessa.

1934 - Morre, com 68 anos, no degredo, em Cabo Verde, o general Adalberto Gastão de Sousa Dias, líder da revolta de 03 de fevereiro de 1927,no Porto, contra a ditadura militar.

1944 - II Guerra Mundial. As forças aliadas tomam o porto de Cherburgo, França.

1950 - Começa a intervenção dos Estados Unidos na Guerra da Coreia, a favor das forças do Sul.

1953 - É promulgada a Lei Orgânica do Ultramar - Lei n.º 2066 - que elimina a denominação de Império Colonial. Os territórios passam a Províncias Ultramarinas.

1957 - Pela primeira vez, é estabelecida a relação entre o cancro do pulmão e o consumo de tabaco, num relatório sobre tabagismo publicado pelo Concelho de Investigação Médica do Reino Unido.

- Morre, com 47 anos, o escritor inglês Malcolm Lowry, autor de "Ultramarina", "Barco de Outubro para Gabriola", "Escuro como o Túmulo onde Jaz o Meu Amigo" e "Debaixo do Vulcão".

1958 - Nasce o pianista e compositor finlandês Magnus Lindberg, autor de "Marea".

1969 - Aumenta a contestação à guerra do Vietname, nos Estados Unidos, com a primeira publicação, na revista Life, de fotografias de soldados norte-americanos mortos, os 243 militares que tinham perecido na semana anterior.

1976 - Primeiras eleições livres, por sufrágio universal, para a Presidência da República Portuguesa, com a eleição de António Ramalho Eanes.

- Primeiras eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

- Primeiras eleições para Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

1983 - O Brasil oferece a Portugal o astrolábio que pertencia ao galeão Sacramento, afundado em 1668, ao largo da Baía.

1985 - O Presidente da República, António Ramalho Eanes, anuncia a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições Legislativas antecipadas.

- Legalização junto do Tribunal Constitucional do PRD-Partido Renovador Democrático.

1986 - O Tribunal Internacional de Justiça considera os Estados Unidos culpados de violação das leis internacionais pelo apoio aos rebeldes Contra da Nicarágua.

- Os eleitores irlandeses recusam, em referendo, a possibilidade de divórcio.

1991 - Tropas jugoslavas invadem a Eslovénia e a Croácia, 48 horas após a declaração de independência do país.

1996 - A Assembleia da República chumba as propostas de lei do Governo sobre a transferência das verbas do Totobola para pagamento das dívidas dos clubes às Finanças e à Segurança Social.

1997 - A Parada do Orgulho Gay realiza-se na Europa pela primeira vez. A manifestação recorda a chamada revolta de Stonewall, de 28 de junho de 1969, em Nova Iorque, Estados Unidos.

2000 - O ministro da Ciência e da Tecnologia, Mariano Gago, assina, em Garching, Alemanha, a adesão de Portugal ao Observatório Europeu do Sul.

2001 - Morre, com 76 anos, o ator norte-americano Jack Lemmon, protagonista de "O Apartamento", "Missing" e "Síndrome da China".

2003 - Isaías Samakuva, 57 anos, é eleito líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), no IX Congresso em Luanda, Angola.

- A revista cientifica norte-americana Science revela que Investigadores norte-americanos decifraram a estrutura de um anticorpo (chamado 2G12) existente em pacientes resistentes ao vírus HIV.

2004 - O primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso recebe o convite formal para se candidatar à presidência da Comissão Europeia

2005 - É assinado o contrato para a recuperação da zona turística de Troia, Grândola, com concessão de licença de jogo à Sonae.

2006 - A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aprova o relatório que implica 14 países europeus, entre os quais Portugal, nos voos secretos da CIA.

- Os movimentos rivais palestinianos Hamas e Fatah chegam a acordo sobre o Plano de Consenso Nacional que reconhece implicitamente Israel.

- O atleta luso-nigeriano Francis Obikwelu é reconhecido campeão europeu dos 100 metros, pela Federação Europeia de Atletismo, depois da anulação dos resultados do britânico Dwain Chambers, por uso de doping.

2007 - Nasce o primeiro bebé português concebido por Maturação In Vitro, uma tecnologia de Procriação Medicamente Assistida.

- O líder do partido Trabalhista britânico Gordon Brown sucede a Tony Blair como primeiro-ministro britânico.

- O romancista e ensaísta israelita Amos Oz recebe o Prémio Príncipe das Astúrias das Letras.

2008 - O barco a motor Earthrace, movido exclusivamente a biocombustível português e construído em 2006, na Nova Zelândia, termina a volta ao mundo, em Valência, completando a viagem em 61 dias e batendo o recorde de circum-navegação do globo em 75 dias.

- O criador do império Microsoft, o norte-americano Bill Gates, 52 anos, retira-se da companhia que o converteu no homem mais rico do mundo.

2010 - Morre, com 69 anos, o ator Luís Zagallo.

2011 - O Conselho de Ministros aprova uma resolução que exonera todos os governadores civis depois de ter anunciado a decisão de não fazer novas nomeações para estes cargos, que só podem ser formalmente extintos com uma revisão constitucional.

- Morre, com 85 anos, o empresário Salvador Fernandes Caetano, fundador da Salvador Caetano.

2012 - O atleta Luís Gonçalves sagra-se campeão europeu dos 400 metros T12 (deficiência visual).

2013 -- Greve geral junta CGTP e UGT. Pedro Passos Coelho torna-se o primeiro chefe de Governo a enfrentar duas greves gerais decretadas pelas duas centrais sindicais.

2014 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos em Bruxelas, indigitam o luxemburguês Jean-Claude Juncker para o cargo de presidente da Comissão Europeia.

- A União Europeia assina, em Bruxelas, acordos de associação com a Ucrânia, Geórgia e Moldávia, com a presença do Presidente de Ucrânia, Petró Poroshenko, do primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Garibashvili, e do primero-ministro de Moldávia, Iurie Leanca.

2015 - Morre, com 88 anos, Elvira de Freitas, compositora e maestrina, filha do compositor e maestro Frederico de Freitas (1902-1980).

2016 - Morre, com 86 anos, o ator italiano Bud Spencer, nome artístico de Carlo Pedersoli.

2017 - A Comissão Europeia decide multar a empresa norte-americana Google em 2,42 mil milhões de euros por abuso de posição dominante no mercado de motor de busca, ao dar vantagem ilegal ao seu próprio serviço de comparação de preços.

- Homens a bordo de um helicóptero disparam e lançam explosivos sobre a sede do Supremo Tribunal venezuelano, em Caracas, numa ação que o Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, considera ser um "ataque terrorista".

- A chefe do governo autónomo escocês, Nicola Sturgeon, anuncia a decisão de suspender a proposta de lei para a realização de um segundo referendo sobre a independência da Escócia.

- Morre, com 91 anos, Michael Bond, escritor britânico e autor da série de livros para a infância protagonizada pelo urso Paddington.

2018 - Morre, com 89 anos, Joseph Jackson, pugilista, músico e empresário norte-americano que deu a conhecer os Jackson 5 e impulsionou a carreira de Michael Jackson, um dos filhos.

- Morre, com 73 anos, Maria Fernanda Vieira da Bernarda, advogada e dirigente estudantil na crise académica de 1969. Distinguida pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com Grã-Cruz da Ordem da Liberdade

- Morre, com 84 anos, o escritor norte-americano Harlan Ellison, autor de "A boy and his dog", membro da equipa inicial de argumentistas das séries "Star Trek"/"Caminho das Estrelas", "Twilight Zone" e "A Hora de Alfred Hitchcock", criador de "Terminator"/"Exterminador implacável".

2022 - O Tribunal Central Criminal de Lisboa condena 22 dos 27 arguidos no processo Hammerskins, movimento Portugal Hammerskins - grupo que exalta a superioridade branca - a penas entre os seis meses e os nove anos de prisão, sete das quais de cumprimento efetivo.

- A Rússia entra em incumprimento pela primeira vez em 100 anos, uma vez que o período de carência para o pagamento de quase 100 milhões de dólares em juros sobre a sua dívida soberana expirou, informa a Bloomberg.

- Portugal conquista a primeira medalha nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, no torneio por equipas de ténis de mesa feminino, um bronze conseguido por Jieni Shao, Inês Matos e Matilde Pinto, ao vencer por 3-1 a Sérvia, em Oran, Argélia.

2024 - O Governo designa o antigo secretário de Estado Luís Campos Ferreira para a presidência do Conselho de Fundadores da Casa da Música, no Porto, sucede a Luís Valente de Oliveira.

- O ex-primeiro-ministro português, o socialista António Costa, é eleito pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio.

- Morre, com 73 anos, Manuel Fernandes, ex-futebolista e antigo treinador do Sporting.

- Morre, com 87 anos, Maria José Nápoles, primeira portuguesa a competir em esgrima nos Jogos Olímpicos de Roma 1960, em Itália.

2025 - Morre, com 87 anos, Júlio Henriques, antigo deputado (1990-1999) e ex-autarca (1990-1999), foi governador civil de Leiria (1995-1996) e presidente do Serviço Nacional de Bombeiros (1997-1999).

PENSAMENTO DO DIA

Tem ideia de quanto mal nos fazemos por essa maldita necessidade de falar? Luigi Pirandello (1867-1936), escritor italiano

Este é o centésimo septuagésimo nono dia do ano. Faltam 187 dias para o termo de 2026.