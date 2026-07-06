Lista B vence eleições e assume Mesa dos Serviços Privados de Saúde da ACIF-CCIM

A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) elegeu hoje os novos corpos sociais da Mesa dos Serviços Privados de Saúde, num ato eleitoral marcado por uma participação assinalável. Duas listas disputaram o escrutínio, com a Lista B a sair vencedora.

Segundo nota à imprensa, a nova mesa é presidida por Alexandre Gonçalinho, do Hospital CUF Madeira, integrando ainda Carlota Cavaco, do Hospital da Luz Funchal, Roberto Henriques, da Clínica Arriaga, Sandro Freitas, da Fisioclinic, e Pedro Oliveira, da Synlab.

A afluência ao acto eleitoral foi interpretada como reflexo do interesse crescente dos operadores privados de saúde da Madeira em intervir na definição do rumo do setor.

A lista vencedora reúne representantes de diferentes valências o que confere à nova mesa uma base de representação alargada. A mesa foi eleita para um mandato de três anos.

Entre as prioridades anunciadas pela nova equipa está a criação de um propósito unificador para o sector, assente numa maior articulação entre operadores, no reforço da qualidade dos serviços prestados e numa interlocução mais estreita com as entidades públicas e demais parceiros institucionais da Região.