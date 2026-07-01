Liga licencia 33 sociedades desportivas, três com equipas B, para 2026/27

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou ontem o licenciamento de 33 sociedades desportivas, três das quais com equipas B, para participarem nas competições profissionais na época 2026/27.

"O anúncio surge após parecer e respetivos fundamentos da Comissão de Auditoria, constituída por dois elementos da Liga Portugal, um da Federação Portuguesa de Futebol, um dos Sindicato de Jogadores e um da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF)", explicou o organismo, em nota no seu site.

Na I Liga, o Casa Pia vai continuar a jogar no Estádio Municipal de Rio Maior e tem igualmente disponível o António Coimbra da Mota, do Estoril.

Rio Maior poderá ser igualmente casa do Estrela da Amadora, que persistirá a jogar no seu recinto, o Estádio José Gomes.

No caso do Santa Clara, além de receber os adversários em São Miguel, nos Açores, poderá igualmente competir no Estádio do Algarve, em Faro/Loulé.

O Marítimo e o Académico de Viseu, que voltaram à principal competição do futebol português, jogam nos seus recintos habituais.

Na II Liga, uma série de equipas registou dois estágios como possíveis de atuarem enquanto anfitriões, como o Tondela que pode jogar também em Coimbra ou o AVS que se divide entre a Vila das Aves e Matosinhos.

O Torreense também pode competir no Estoril, o Vizela pode ser igualmente anfitrião na Vila das Aves, e o Penafiel que também tem o estádio do Paços de Ferreira disponível para os seus encontros.

O Felgueiras pode também jogar em Amarante, enquanto o Lourosa tem três recintos à disposição, o seu estádio, Vila Nova de Gaia e Matosinhos.

O Farense divide-se entre o seu São Luís e o Estádio do Algarve, o Amarante também pode jogar em Felgueiras e a Académica atuará preferencialmente no seu recinto, podendo usar o de Tondela.