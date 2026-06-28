Jieni Shao junta-se a Fu Yu no quadro principal do Smash dos EUA de ténis de mesa
A portuguesa Jieni Shao qualificou-se no sábado para o quadro principal feminino do Smash dos Estados Unidos, em Los Angeles, enquanto Marcos Freitas e Tiago Apolónia falharam o acesso à fase principal da competição de ténis de mesa.
Depois de ter batido a australiana Constantina Psihogios na segunda ronda da qualificação, por 3-0 (11-9, 11-5 e 11-4), Jieni Shao venceu a inglesa Tin-Tin Ho por 3-1 (16-14, 10-12, 11-6 e 11-7), assegurando um lugar no mapa principal, em que se junta à compatriota Fu Yu, que teve entrada direta naquela fase.
No setor masculino, Marcos Freitas esteve perto da qualificação, mas acabou derrotado na derradeira eliminatória do 'qualifying' pelo argentino Horacio Cifuentes por 3-1 (6-11, 7-11, 12-10 e 5-11), falhando o acesso ao quadro principal.
Também Tiago Apolónia já tinha ficado pelo caminho na segunda ronda de qualificação, na sexta-feira, ao perder por 3-1 com o húngaro Andras Csaba, pelos parciais de 12-10, 4-11, 10-12 e 7-11.
Desta forma, João Geraldo, que teve entrada direta, é o único representante luso no quadro principal masculino. Contudo, Apolónia e Freitas ainda se mantêm na competição norte-americana, já que vão disputar o quadro de pares masculinos, estreando-se na segunda-feira, diante de uma dupla japonesa.
O Smash dos Estados Unidos decorre em Los Angeles até 05 de julho e integra o circuito World Table Tennis (WTT).