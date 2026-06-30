Médicos recebem incentivo para reduzir listas de espera Governo Regional acaba de publicar um novo regime excepcional de pagamentos extra destinado a reforçar a actividade clínica no SESARAM, também para assegurar o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 1 de Julho.

O destaque fotográfico da primeira página diz respeito à notícia 71 novos fogos vão nascer em Santo António O projecto e a autorização de abertura do concurso público internacional para a construção do Novo Conjunto Habitacional da Quinta das Freiras são aprovados amanhã na reunião da Câmara do Funchal.

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"Sou produto desta geografia e desta autonomia" A residir fora da ilha há anos, Rigo 23, o mais internacional dos artistas plásticos da Madeira, em entrevista ao DIÁRIO, no Dia da Região e das Comunidades Madeirenses.

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