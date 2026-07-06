Quedas mobilizam bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados esta segunda-feira, 6 de Julho, para três ocorrências relacionadas com quedas que resultaram em ferimentos nas vítimas.

Pelas 6h45, a corporação mobilizou uma ambulância até ao Pico do Areeiro para prestar assistência a uma mulher de 48 anos, de nacionalidade polaca, que apresentava suspeita de traumatismo num ombro.

Já por volta das 13h00, os bombeiros deslocaram-se à Quinta Deão, onde uma mulher foi socorrida após uma queda da própria altura.

Pouco tempo depois, pelas 13h55, registou-se nova ocorrência, desta vez em São Roque, onde uma mulher de 91 anos apresentava ferimentos numa perna na sequência de uma queda.

As três vítimas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.