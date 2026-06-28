Turista resgatada após queda na Ponta de São Lourenço

Uma turista de 56 anos foi resgatada na manhã deste domingo, depois de sofrer uma queda na Vereda do Cais do Sardinha, na Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

A mulher sofreu uma entorse num membro inferior, ficando impossibilitada de prosseguir o percurso. Após ser assistida e estabilizada no local, foi transportada do Cais do Sardinha até à Quinta do Lorde numa embarcação salva-vidas do SANAS Madeira.

Já em terra, a vítima seguiu numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deu entrada no serviço de urgência para avaliação e tratamento.

O alerta foi dado por volta das 10h20. Na operação de socorro participaram os Bombeiros Municipais de Machico, a Cruz Vermelha Portuguesa e o SANAS Madeira, sob coordenação do Comando Regional de Operações de Socorro do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira.