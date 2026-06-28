Onze mortos em queda de avioneta no Este da França

Onze pessoas morreram hoje durante a queda da aeronave em que viajavam para fazer paraquedismo nos arredores da cidade de Nancy, no Este de França, anunciaram as autoridades.

Numa conferência de imprensa, Yves Séguy, o prefeito (autarca) da cidade de Meurthe-et-Moselle, confirmou as mortes dos 11 ocupantes, detalhando que se tratavam do piloto, cinco instrutores e cinco alunos que iriam fazer o seu batismo de paraquedismo.

Os alunos eram um grupo de enfermeiros independentes, segundo uma fonte próxima do caso, citada pela agência AFP.

As causas do acidente são, por enquanto, desconhecidas.

Na sua página na rede social Facebook, o departamento (autarquia) de Meurthe-et-Moselle informou que o avião descolou do aeródromo de Nancy-Essey e despenhou-se na comuna de Tomblaine, em Meurthe-et-Moselle, nos arredores de Nancy.

O acidente ocorreu por volta das 11:00 locais (09:00 em Lisboa) e é um dos mais mortíferos do país envolvendo aviação ligeira, segundo a imprensa francesa.

A aeronave, do tipo Pilatus, habitualmente utilizada para saltos de paraquedas, de matrícula alemã, despenhou-se nas proximidades da pista, não muito longe de uma zona habitacional de Tomblaine e de duas estradas, constatou um correspondente da AFP.

O departamento de Meurthe-et-Moselle informou ainda que foi ativado um centro operacional com a presença de todos os serviços, a fim de assegurar o acompanhamento em tempo real do acontecimento.

Uma equipa de emergência médico-psicológica prestou assistência aos familiares das vítimas que se encontravam no aeródromo no momento do acidente, bem como às testemunhas do drama.

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, deverá deslocar-se ao local ao final da tarde.