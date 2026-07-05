Aeroporto da Madeira recebe reforço de agentes da PSP para controlo de fronteiras

A PSP vai reforçar o controlo de fronteiras no Aeroporto Internacional da Madeira com novos agentes especializados, no âmbito da distribuição nacional de 367 polícias que concluíram recentemente a formação para estas funções.

Os novos efectivos iniciam na segunda-feira um estágio operacional de duas semanas, sendo que, além dos 170 agentes colocados no aeroporto de Lisboa, os restantes serão distribuídos pelos aeroportos do Porto, Faro, Madeira e Açores.

A entrada destes agentes surge numa altura em que termina a missão de reforço assegurada pela GNR no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Segundo a PSP, a operação, iniciada em Janeiro deste ano, permitiu aumentar a capacidade de resposta no controlo de fronteiras enquanto decorriam obras de ampliação e eram formados novos guardas de fronteira.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, considera que o reforço agora disponibilizado permitirá tornar mais ágil o controlo de passageiros nos aeroportos nacionais, embora admita a possibilidade de continuarem a existir constrangimentos pontuais, nomeadamente devido a falhas informáticas ou dificuldades de acesso a bases de dados nacionais e internacionais.

O governante sublinhou ainda que o crescimento do tráfego aéreo continua a exercer pressão sobre as infra-estruturas aeroportuárias, revelando que Portugal recebe actualmente mais 20 mil passageiros por dia do que no mesmo período do ano passado.

A PSP destacou também a colaboração prestada pela GNR durante os últimos meses, considerando que a missão conjunta contribuiu para reforçar a capacidade operacional das forças de segurança no controlo de fronteiras.