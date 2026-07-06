José Luís Carneiro compromete PS com gestão partilhada do mar

O líder nacional do PS compromete o partido com a gestão partilhada do mar, a consagrar numa futura revisão constitucional.

José Luís Carneiro, que se encontra na Madeira para uma visita de dois dias relacionada com o mar, também criticou Luís Montenegro por se ausentar para os Estados Unidos, para ver futebol, numa altura crítica relacionada com os exames nacionais.

O secretário-geral do PS está, neste momento, a visitar a Estação de Biologia Marinha do Funchal, na companhia da líder regional Célia Pessegueiro.