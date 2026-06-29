Férias 2026

Descubra a essência da Grécia numa viagem que combina história, cultura, paisagens deslumbrantes e o encanto das suas ilhas.

Dos monumentos icónicos de Atenas às ruínas de Epidauro, Olímpia e Delfos, passando pelos impressionantes mosteiros de Meteora e pelas águas cristalinas de Hydra, Poros e Egina, este circuito convida-o a percorrer o berço da civilização ocidental e a viver uma experiência inesquecível, onde cada destino revela um novo capítulo da história e da beleza grega.

Grécia – O Berço da Civilização

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 190€

Partidas: Lisboa ou Porto

Validade: até Outubro - 7 dias

Itinerário: Atenas, Epidauro, Olímpia, Delfos, Meteora, Atenas,Ilhas do Golfo Sarónico (Hydra, Poros e Egina)

Inclui: voo regular direto da Aegean de/para Lisboa com uma bagagem até 23kg, assistência em língua portuguesa (durante os transferes, o almoço do 2º e último dia e tour regular cruzeiro de um dia), 6 noites em hotéis de 4* ou similares com pequeno-almoço, circuito em autocarro de turismo, acompanhamento de guia de língua portuguesa durante a visita a Atenas e o circuito do 3º ao 6º dia, 13 refeições sem bebidas, visitas confirme programa, um tour regular cruzeiro de um dia, entradas (Acrópole, Teatro Epidauro, zona arqueológica de Olímpia, zona arqueológica de Delfos e dois mosteiros em Meteora), cruzeiro regular de um dia às ilhas do golfo Sarónico, com almoço a bordo, taxas de cidade, de turismo, serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Plus.

Não Inclui o voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Se preferir, pode escolher ainda:

Grécia - Creta

Partidas: Lisboa - até 7 de Setembro – 8 dias - desde 959€

Grécia - Corfu

Partidas: Lisboa - até 1 de Setembro – 8 dias - desde 976€

Grécia - Paros

Partidas: Lisboa - até 31 de Outubro – 6 dias - desde 1 060€

Grécia - Creta e Mykonos

Partidas: Lisboa - até 7 de Setembro – 8 dias - desde 1 539€

Grécia - Creta e Santorini

Partidas: Lisboa - até 7 de Setembro – 8 dias - desde 1 633€

Tanto os preços como a disponibilidade dos programas mencionados estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

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