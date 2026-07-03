Baía do Funchal recebe segunda etapa do Circuito Regional de SUP

A Baía do Funchal acolhe este sábado a segunda etapa do Circuito Regional de Stand Up Paddle (SUP) 2026, na vertente de Longa Distância, numa organização da Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira, em parceria com o Clube Naval do Funchal.

A competição decorrerá na frente-mar da cidade, com base instalada no Cais de São Lázaro, e contará com provas nos escalões de Sub-12, Sub-15, Sub-18 e Open, em masculinos e femininos, além de um percurso All Around destinado a praticantes iniciantes.

A organização prevê a participação de cerca de 30 atletas em representação do Clube Naval do Funchal, Ludens Clube de Machico, Clube Naval do Seixal e Centro Treino Mar.

Segundo a organização, são esperadas condições favoráveis do estado do mar, proporcionando um bom espectáculo desportivo na baía funchalense.

O programa tem início às 09h15, com o check-in dos atletas, seguindo-se o arranque da competição às 10h00. A entrega de prémios está agendada para as 12h15.