Madeirense João Lourenço Viveiros na ICF SUP World Cup em Inglaterra

A Região Autónoma da Madeira estará representada na etapa da ICF SUP World Cup 2026, que decorre entre os dias 24 e 28 de Junho em Torquay, Devon, na costa Sul de Inglaterra, através do atleta João Lourenço Viveiros, do Ludens Clube de Machico.

A prova é considerada uma das mais importantes competições internacionais de Stand Up Paddle (SUP) e integra o Paddle UK SUPER Festival, reunindo cerca de 200 dos melhores atletas mundiais da modalidade. Esta será a primeira vez que uma etapa desta dimensão da Federação Internacional de Canoagem se realiza no Reino Unido.

João Lourenço Viveiros irá competir nas disciplinas de Sprint, agendada para 26 de Junho, e Technical Race, marcada para 27 de Junho, enfrentando alguns dos principais especialistas internacionais da modalidade. As provas decorrem nas águas da English Riviera, um dos destinos britânicos de referência para os desportos náuticos.

A participação do atleta madeirense nesta etapa da Taça do Mundo representa um desafio desportivo individual, bem como uma oportunidade para promover o trabalho desenvolvido pelo Ludens Clube de Machico e projetar a Madeira no panorama internacional do Stand Up Paddle.

João Lourenço Viveiros, citado em nota de imprensa, sublinha que a participação numa prova desta dimensão constitui "uma experiência de enorme exigência competitiva e uma oportunidade única para medir forças com alguns dos melhores atletas do mundo", assumindo como objectivo representar da melhor forma a Madeira e Portugal.

A ICF SUP World Cup English Riviera integra as disciplinas de Sprint, Technical e Distance Race, reunindo atletas de vários continentes no circuito internacional da Federação Internacional de Canoagem.