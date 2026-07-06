Longas filas para o controlo de passaportes no Aeroporto da Madeira

Na manhã desta segunda-feira, 6 de Julho, o Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo regista longas filas no controlo de passaportes, sobretudo na sequência da chegada de vários voos provenientes do Reino Unido, segundo relatos de passageiros.

Um dos viajantes afectados referiu ao DIÁRIO que o congestionamento se formou com a acumulação de passageiros na zona de controlo de fronteiras, prolongando-se também para o exterior da infraestrutura aeroportuária, o que tem originado esperas prolongadas. O passageiro acrescenta que está há mais de meia hora à espera para passar o controlo, sublinhando ainda que os cidadãos com passaporte português não dispõem de uma fila separada que permita agilizar o processo.

Entre as 10h00 e as 12 horas de hoje, chegaram voos de Manchester, dois de Bristol, bem como ligações de Birmingham, Londres e Liverpool.

Tal como noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, a PSP reforçou o controlo de fronteiras com novos agentes especializados.