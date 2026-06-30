Resgatada com vida criança de 3 anos ao sexto dia de buscas

Uma criança de 3 anos foi hoje resgatada, ao fim de quase seis dias presa sob os escombros na Venezuela, na sequência dos dois sismos de quarta-feira passada, anunciou o Ministério da Comunicação venezuelano.

O resgate ocorreu num edifício da zona de Los Corales, no estado de La Guaira, no norte do país, a região mais afetada pelos sismos, que causaram pelo menos 1.719 mortos e 5.034 feridos, de acordo com os dados mais recentes avançados pelo Governo venezuelano.

"As operações de salvamento foram realizadas pela missão de equipas de resgate da Jordânia", precisou o Ministério da Comunicação, quando já tinham passado quase 140 horas desde os sismos, um de 7,2 e outro de 7,5 na escala de Richter.

Na segunda-feira, outra criança foi retirada com vida dos escombros de um edifício também em La Guaira, disse o Governo.

Numa publicação nas redes sociais, o Ministério da Comunicação venezuelano indicou que o resgate esta madrugada ocorreu no setor de Caribe, em La Guaira, onde numerosas construções ruíram devido aos fortes abalos.

Mais de 3.300 operacionais de busca e salvamento enviados por 27 países, sob coordenação das Nações Unidas, encontram-se na Venezuela para apoiar as operações de localização de sobreviventes sob os escombros, anunciou a Presidente interina, Delcy Rodríguez.

Os dois sismos causou ainda pelo menos 15.866 desalojados e afetou 855 edifícios, dos quais 189 ruíram totalmente, de acordo com dados oficiais.

Uma primeira avaliação preliminar realizada pela agência espacial norte-americana NASA, com base em imagens de satélite, indicou que os dois sismos podem ter danificado ou destruído cerca de 58.870 edifícios em toda a região afetada.

Entre os mortos, há pelo menos 56 portugueses e lusodescendentes e 91 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

Os sismos ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).