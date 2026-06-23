Expo Gonfirpe arranca hoje no Madeira Tecnopolo

A 33.ª edição da Expo Gonfirpe começa hoje, no Madeira Tecnopolo, onde permanecerá até domingo, dia 28 de junho, entre as 10 e as 21 horas.

Organizada pelo Grupo Camacho, a feira reúne mais de duas centenas de veículos usados multimarca, apresentando aos visitantes uma vasta oferta de automóveis de diferentes segmentos e marcas.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º 98;

Assembleia Legislativa da Madeira

09h00 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal

Edifício dos Paços do Concelho

09h30 - 17h30 - Fórum Internacional – Segurança Alimentar associada a Produtos de Pesca e Aquicultura e Literacia das Populações, promovido pela Direção Regional da Saúde;

Museu de Electricidade da Madeira

Programa:

09h30 - Sessão de abertura com Micaela Freitas

10h00 - Ciguatoxinas em áreas marinhas endémicas: O caso das Canárias, com Fernando Real Valcárcel - Universidade de Las Palmas

11h15 - Contaminantes e agentes tóxicos em peixes: Evidência actual e desafios

- Parasitas de Interesse Sanitário em Peixes, com Pilar Foronda Rodriguez - Universidade de La Laguna.

- Metais Pesados em Peixes de Consumo, com Ricardo Sousa - Direcção Regional das Pescas.

- Microplásticos em Pescado, com Natacha Nogueira - DRAM

- Histamina em Pescado, com Rita Câmara - SESARAM

14h30 – Capacitação nos Pontos de Valor da Cadeia Alimentar de produtos da Pesca e Aquicultura: Ana Mendonça (Direcção regional das Pescas), Henrique Jardim (Marismar - Aquicultura Marinha) e Pedro Delgado (Autoridade Regional das Actividades Económicas).

15h30 - O Pescado na Alimentação: Riscos, Benefícios e Literacia das Populações: Susana Gonçalves (Autoridade de Saúde Regional), Paula Ramos (IPMA), Isabel Brazão (CMF), Alison Jesus (SESARAM).

16h45 - Recomendações Para o Consumo de Pescado - Carla Lopes (Universidade do Porto).

17h30 - Encerramento com Bruna Gouveia (Direcção Regional da Saúde).





11h15 - Cerimónia oficial de assinatura do contrato-programa de apoio à organização da 67.ª edição do Rali da Madeira

Sede do Club Sports da Madeira, na Avenida Arriaga

11h30 - Sessão Solene Comemorativa do 524º Aniversário do Município da Calheta

Porto de Recreio da Calheta

16h00 - Paula Margarido preside à sessão de boas-vindas dos Programas Jovem em Formação, Monitor Júnior e Colombo

Museu de Imprensa de Câmara de Lobos

16h30 - Eduardo Jesus marca presença na inauguração da exposição temporária 'Raízes de Pedra', de João Pedro Vieira

Museu Etnográfico da Madeira

18h00 - Evento 'SantaFaz | Festas do Concelho de Santa Cruz 2026'

Inauguração da exposição 'Tudo o que existe passa', de Luísa Spínola

Casa da Cultura de Santa Cruz

Festas de São João - Porto Santo

21h00 - Duo M&S

23h00 - David Buzico e a sua Banda



Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 24 de Junho, Dia Nacional da Pessoa Cigana, Dia Internacional das Mulheres na Diplomacia:

1128 - A Batalha de S. Mamede em que derrotou os partidários de sua mãe, D. Teresa de Aragão, marca o início da governação do Condado Portucalense por D. Afonso Henriques.

1926 - Os jornais portugueses passam a inserir o aviso "Visado pela comissão de censura", que se manterá até 24 de abril de 1974.

1988 - Nasce o primeiro bebé gerado em Portugal pelo método de transferência de gâmetas na trompa, método Gift, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

2003 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara a Síndroma Respiratória Aguda erradicada de Pequim, China.

2004 - Futebol/Euro 2004. A seleção portuguesa qualifica-se para as meias-finais, com a vitória sobre a seleção inglesa, por 6-5 (grandes penalidades).

2012 - A tartaruga "Solitário George", o último exemplar de uma subespécie de tartarugas gigantes das ilhas Galápagos, Equador, e que se estimava ter cem anos, é encontrada morta.

2021- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que executa, em Portugal, o regulamento europeu sobre o certificado digital da covid-19, assim como o decreto que prolonga o regime excecional de recrutamento para o Serviço Nacional de Saúde.

2025 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirma que um "cessar-fogo completo e total" entre o Irão e Israel está em vigor. O Irão volta a lançar mísseis contra Israel, de madrugada.

Pensamento do dia