Expo Gonfirpe arranca hoje no Madeira Tecnopolo
Tome nota da agenda desta quarta-feira
Este é o centésimo septuagésimo sexto dia do ano. Faltam 190 dias para o termo de 2026.
A 33.ª edição da Expo Gonfirpe começa hoje, no Madeira Tecnopolo, onde permanecerá até domingo, dia 28 de junho, entre as 10 e as 21 horas.
Organizada pelo Grupo Camacho, a feira reúne mais de duas centenas de veículos usados multimarca, apresentando aos visitantes uma vasta oferta de automóveis de diferentes segmentos e marcas.
Erica Franco , 22 Junho 2026 - 18:08
Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:
09h00 - Reunião plenária n.º 98;
Assembleia Legislativa da Madeira
09h00 - Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal
Edifício dos Paços do Concelho
09h30 - 17h30 - Fórum Internacional – Segurança Alimentar associada a Produtos de Pesca e Aquicultura e Literacia das Populações, promovido pela Direção Regional da Saúde;
Museu de Electricidade da Madeira
Programa:
09h30 - Sessão de abertura com Micaela Freitas
10h00 - Ciguatoxinas em áreas marinhas endémicas: O caso das Canárias, com Fernando Real Valcárcel - Universidade de Las Palmas
11h15 - Contaminantes e agentes tóxicos em peixes: Evidência actual e desafios
- Parasitas de Interesse Sanitário em Peixes, com Pilar Foronda Rodriguez - Universidade de La Laguna.
- Metais Pesados em Peixes de Consumo, com Ricardo Sousa - Direcção Regional das Pescas.
- Microplásticos em Pescado, com Natacha Nogueira - DRAM
- Histamina em Pescado, com Rita Câmara - SESARAM
14h30 – Capacitação nos Pontos de Valor da Cadeia Alimentar de produtos da Pesca e Aquicultura: Ana Mendonça (Direcção regional das Pescas), Henrique Jardim (Marismar - Aquicultura Marinha) e Pedro Delgado (Autoridade Regional das Actividades Económicas).
15h30 - O Pescado na Alimentação: Riscos, Benefícios e Literacia das Populações: Susana Gonçalves (Autoridade de Saúde Regional), Paula Ramos (IPMA), Isabel Brazão (CMF), Alison Jesus (SESARAM).
16h45 - Recomendações Para o Consumo de Pescado - Carla Lopes (Universidade do Porto).
17h30 - Encerramento com Bruna Gouveia (Direcção Regional da Saúde).
11h15 - Cerimónia
oficial de assinatura do contrato-programa de apoio à organização da 67.ª
edição do Rali da Madeira
Sede do Club Sports da Madeira, na Avenida Arriaga
11h30 - Sessão
Solene Comemorativa do 524º Aniversário do Município da Calheta
Porto de Recreio da Calheta
16h00 - Paula
Margarido preside
à sessão de boas-vindas dos Programas Jovem em Formação, Monitor Júnior e
Colombo
Museu de Imprensa de Câmara de Lobos
16h30 - Eduardo
Jesus marca
presença na inauguração da exposição temporária 'Raízes de Pedra', de João
Pedro Vieira
Museu Etnográfico da Madeira
18h00 - Evento
'SantaFaz | Festas do Concelho de Santa Cruz 2026'
Inauguração da exposição 'Tudo o que existe passa', de Luísa Spínola
Casa da Cultura de Santa Cruz
Festas de
São João - Porto Santo
21h00 - Duo M&S
23h00 - David Buzico e a sua Banda
Efemérides
Principais acontecimentos registados no dia 24 de Junho, Dia Nacional da Pessoa Cigana, Dia Internacional das Mulheres na Diplomacia:
1128 - A Batalha de S. Mamede em que derrotou os partidários de sua mãe, D. Teresa de Aragão, marca o início da governação do Condado Portucalense por D. Afonso Henriques.
1926 - Os jornais portugueses passam a inserir o aviso "Visado pela comissão de censura", que se manterá até 24 de abril de 1974.
1988 - Nasce o primeiro bebé gerado em Portugal pelo método de transferência de gâmetas na trompa, método Gift, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.
2003 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara a Síndroma Respiratória Aguda erradicada de Pequim, China.
2004 - Futebol/Euro 2004. A seleção portuguesa qualifica-se para as meias-finais, com a vitória sobre a seleção inglesa, por 6-5 (grandes penalidades).
2012 - A tartaruga "Solitário George", o último exemplar de uma subespécie de tartarugas gigantes das ilhas Galápagos, Equador, e que se estimava ter cem anos, é encontrada morta.
2021- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que executa, em Portugal, o regulamento europeu sobre o certificado digital da covid-19, assim como o decreto que prolonga o regime excecional de recrutamento para o Serviço Nacional de Saúde.
2025 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirma que um "cessar-fogo completo e total" entre o Irão e Israel está em vigor. O Irão volta a lançar mísseis contra Israel, de madrugada.
Pensamento do dia
"A câmara (de imagem) faz de cada pessoa um turista na realidade dos outros e, eventualmente, na sua própria realidade". Susan Sontag (1933-2004), escritora e socióloga norte-americana.