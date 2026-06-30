'Baby-sitter' de 19 anos detido por abuso sexual de crianças no Algarve

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve um homem, com 19 anos, 'baby-sitter', pela presumível autoria de vinte crimes de abuso sexual de crianças, praticados entre o pretérito mês de Maio e o dia 24 de Junho, em Portimão.

O suspeito, valendo-se da confiança gerada nos progenitores, começou a desempenhar funções de 'baby-sitter', a tempo inteiro, em regime de coabitação com as vítimas, duas crianças de sete e oito anos.

Os abusos eram praticados quando os pais se ausentavam, ocorrendo no quarto das crianças, sendo as agressões sexuais gravadas através do telemóvel do suspeito, explica a PJ.

Para convencer as crianças, o suspeito dava-lhes doces e deixava-os jogar videojogos além do tempo estabelecido pelos pais, comprando assim o silêncio das vítimas, adianta.