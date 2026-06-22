33.ª Expo Gonfirpe regressa ao Madeira Tecnopolo entre 24 e 28 de Junho

A 33.ª edição da Expo Gonfirpe vai realizar-se entre os dias 24 e 28 de Junho, entre as 10 e as 21 horas, no Madeira Tecnopolo.

O evento, promovido pelo Grupo Camacho, reúne mais de duas centenas de veículos usados multimarca, com condições de aquisição associadas.

Com mais de 15 anos de realização, a Expo Gonfirpe é apresentada como um dos maiores eventos regionais dedicados ao mercado automóvel.

Esta edição terá início na quarta-feira, dia 24, ao contrário do habitual calendário de terça-feira, mantendo-se a duração de cinco dias.

Durante o certame, estarão disponíveis soluções de financiamento e seguro automóvel através dos parceiros presentes.