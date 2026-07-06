Imigrantes a trabalhar na Madeira pagam 8 vezes mais do que recebem em apoios sociais

Os trabalhadores estrangeiros contribuíram para a Segurança Social na Madeira com mais de 4 milhões de euros e receberam 527 mil euros em prestações sociais. As suas contribuições aumentaram 65% em dois anos, muito acima da média nacional anunciada há dias pelo Governo da República. Estes indicadores constam de um artigo que faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em grande destaque na primeira página mostra alguns madeirenses afectados pela catástrofe na Venezuela. “Já não tenho muita alegria para viver”, diz Agostinho Freitas, que viveu o sismo de 1967 e as enxurradas de Vargas em 1999. Nada o preparou para o duplo sismo em La Guaira, em que perdeu a filha, os netos e o genro. Há ainda o caso de Jennifer, de 36 anos, que conta ao DIÁRIO a dor de ter perdido os dois filhos pequenos, soterrados a 24 de Junho.

No desporto, Cristiano Ronaldo tem fé na vitória e quer marcar frente à Espanha. “Vai ser o meu último Mundial”, anunciou ontem.

Nesta edição há ainda uma reportagem sobre turismo de mergulho na Madeira, que está a ganhar cada vez mais fôlego.

Por fim, Paul Sergy Far, referência na consolidação da música electrónica na Região, fala do regresso à Madeira, mais de 13 anos depois, para actuar no ‘Casino Rooftop’. Reencontrar o público madeirense “é muito especial”, refere.