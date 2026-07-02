O que está por trás do preço que pagamos?

Sabia que o preço que pagamos por um produto ou serviço não é escolhido ao acaso? Resulta do encontro entre as decisões de quem vende e de quem compra.

Esse encontro acontece nos mercados, onde compradores e vendedores trocam bens e serviços de forma voluntária. Os mercados existem em muitos contextos: podem ser a praça onde se vende fruta, uma loja online, o mercado de arrendamento ou a bolsa de valores.

Em qualquer mercado, os compradores procuram pagar o menor preço possível, enquanto os vendedores procuram vender pelo preço mais elevado possível. O preço ajusta-se até atingir um valor em que a quantidade procurada é igual à quantidade oferecida. Os economistas chamam a esse valor preço de equilíbrio.

Quando o mercado está em equilíbrio, não existem excessos de oferta nem de procura. As empresas conseguem vender o que produzem e os consumidores conseguem comprar o que pretendem. Assim, os recursos são usados para produzir os bens e serviços mais valorizados pela sociedade.

O preço desempenha aqui um papel fundamental. Tal como um semáforo coordena o trânsito, coordena milhões de decisões de compra e venda. Ao subir ou descer, transmite informação aos consumidores e produtores, ajudando o mercado a ajustar-se até ao equilíbrio, de acordo com os conteúdos de educação financeira do Banco de Portugal.

Quando o preço está abaixo do preço de equilíbrio, os compradores querem adquirir mais do que os vendedores estão dispostos a vender. Surge um excesso de procura.

Nesta situação, alguns consumidores ficam sem acesso ao produto. Como a procura excede a oferta, os vendedores têm incentivo para aumentar o preço. À medida que este sobe, alguns consumidores compram menos ou deixam de comprar, enquanto os produtores aumentam a oferta. O excesso de procura vai diminuindo até desaparecer.

Pelo contrário, quando o preço está acima do preço de equilíbrio, os vendedores querem vender mais do que os compradores desejam comprar. Surge um excesso de oferta.

Neste caso, ficam produtos por vender. Para reduzir stocks e atrair clientes, os vendedores baixam o preço. Com preços mais baixos, os consumidores compram mais e os produtores reduzem a quantidade colocada no mercado. O excesso de oferta vai desaparecendo.

Em ambos os casos, conforme dados divulgados pelo Banco de Portugal, o preço funciona como um mecanismo de ajustamento. Enquanto existir excesso de procura ou de oferta, o preço tende a ajustar-se. O processo termina quando o mercado regressa ao ponto em que a quantidade procurada é igual à quantidade oferecida: o equilíbrio.

No entanto, o preço de equilíbrio pode mudar quando a procura ou a oferta se alteram por razões externas ao próprio preço.

Se a procura aumentar - por exemplo devido ao crescimento dos rendimentos, a mudanças nos gostos ou a expectativas de subida de preços - surge inicialmente um excesso de procura. Esse excesso faz subir o preço até se atingir um novo equilíbrio, com preço e quantidade mais elevados.

Se a oferta aumentar - por exemplo devido à redução dos custos de produção, a melhorias tecnológicas ou a expectativas mais favoráveis dos produtores - surge inicialmente um excesso de oferta. Esse excesso faz baixar o preço até se atingir um novo equilíbrio, com preço mais baixo e quantidade maior.

Ou seja, olhando à informação, é possível concluir que quando a procura aumenta, o preço de equilíbrio sobe; quando a oferta aumenta, o preço desce. Em ambos os casos, a quantidade transacionada aumenta. Se a procura ou a oferta diminuírem, acontece o inverso.